26 сентября на Соборной площади в Ульяновске был дан старт главному событию российской автоспортивной осени — бахе «Холмы России». В этом году юбилейное, двадцатое ралли, как и в предыдущем, объединило два региона: Ульяновскую область и Мордовию. На гонку было заявлено порядка 40 экипажей — как на грузовиках, так и на внедорожниках. Участникам предстояло преодолеть маршрут длиной около 1300 км, из которых 950 км — скоростные участки. Два дня соревнования проходили в Ульяновской области, а затем караван гонки переместился в Мордовию. Финиш состоялся 29 сентября в Саранске.

Команда URAL MOTORSPORT автомобильного завода «Урал», как и на «Шелковом пути», приняла старт тремя боевыми экипажами, которые претерпели некоторые обновления.

В экипаже с пилотом Юрием Найманом и штурманом Александром Шмелевым дебютировал в роли механика Егор Баранов, отлично показавший себя в ночных сервис-зонах на «Шелковом пути».

Главный дебют сезона — это пилот второго экипажа Иван Королев, который совсем недавно впервые стартовал на «Шелковом пути» в роли механика экипажа Антона Кушникова. На этот раз он заменил опытного Алексея Попова, у которого случился рецидив травмы спины. Кресла штурмана и механика по-прежнему занимали Кирилл Воротников и Дмитрий Утев.

В третьем экипаже тоже одна замена. Вместе с пилотом Антоном Кушниковым и штурманом Дмитрием Берсеневым место механика занял Андрей Станиславчук, выступавший на «Шелковом пути» в экипаже Юрия Наймана.

Гонка сложилась для экипажей миасской команды тяжело, всем экипажам пришлось столкнуться с техническими сложностями. В итоге экипаж Юрия Наймана финишировал восьмым, Королев девятым, в Кушников одиннадцатым. О том, как это было смотрите в фильме, посвящённом бахе «Холмы России».