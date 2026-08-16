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BREAKSCAST #35 ft @vadlukomski: ЧЕЛСИ - ГЛАВНЫЙ СОПЕРНИК АРСЕНАЛА В ЧЕМПИОНСКОЙ ГОНКЕ АПЛ?
Футбол
Челси
Английская Премьер-лига
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#chelsea
#челси #подкастчелси
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