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АРЕНДНИКИ ЧЕЛСИ: Алонсо оставит Джексона, Кенду и Пендерса, а Дисаси и Джордж на выход!
Футбол
Челси
Английская Премьер-лига
+4
#chelsea
#челси #новостичелси
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