🔥 Новый выпуск нашего трэвел-шоу «Друзья Фортуны» получился максимально экстримальным!

👊 Наши друзья Эльхан Салахов и Оля Тигина отправились в Дагестан, где впервые за десять лет прошел турнир БЕТСИТИ Fight Nights.

🏔️ А до мощнейшего ивента ведущие поехали в незабываемое путешествие по горам. Многое пошло не по плану – пока Эл прыгал с тарзанки, Оля пережила потоп и поломку машины.

⚽️ Еще мы узнали, как в Дагестане смотрели ЧМ-2026 и кого здесь уважают больше – Месси или Роналду.