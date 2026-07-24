Экстрим в Дагестане: прыжок с 80 метров, затопленная дорога, турнир Fight Nights | Друзья Фортуны #5
🔥 Новый выпуск нашего трэвел-шоу «Друзья Фортуны» получился максимально экстримальным!
👊 Наши друзья Эльхан Салахов и Оля Тигина отправились в Дагестан, где впервые за десять лет прошел турнир БЕТСИТИ Fight Nights.
🏔️ А до мощнейшего ивента ведущие поехали в незабываемое путешествие по горам. Многое пошло не по плану – пока Эл прыгал с тарзанки, Оля пережила потоп и поломку машины.
⚽️ Еще мы узнали, как в Дагестане смотрели ЧМ-2026 и кого здесь уважают больше – Месси или Роналду.