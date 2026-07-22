Такого Михаила Сергачева вы ещё не видели. В первом выпуске «Каникул» Денис Казанский, Игорь Джабраилов и Андрей Николишин отправляются в родную деревню звезды НХЛ. Туда, где ждут бабушка с дедушкой, где тренироваться надо прямо в огороде и где живётся по-настоящему!

0:00 - Что за Каникулы?

2:24 - Миллиардер в Щучьем

8:37 - Экскурсия по дому Сергачева

12:10 - Штаб с целовальной комнатой

14:45 - Эль-Класико в Щучьем

19:23 - Местные не знают Сергачева

25:22 - Катаемся с Джабраиловым на великах

26:41 - Первое интервью мамы Миши

30:59 - Деревенский ЦУМ

33:13 - Соседка про детство Сергачева

35:03 - Рыбалка со всей семьей

42:40 - Подарки ведущим

46:07 - День рождения Сергачева

47:37 - Концерт в местном ДК

51:47 - Сергачев о самом важном