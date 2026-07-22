ИЗ НХЛ − В ДЕРЕВНЮ | КАНИКУЛЫ СЕРГАЧЕВА | Джабраилов, Казанский, Николишин
Такого Михаила Сергачева вы ещё не видели. В первом выпуске «Каникул» Денис Казанский, Игорь Джабраилов и Андрей Николишин отправляются в родную деревню звезды НХЛ. Туда, где ждут бабушка с дедушкой, где тренироваться надо прямо в огороде и где живётся по-настоящему!
0:00 - Что за Каникулы?
2:24 - Миллиардер в Щучьем
8:37 - Экскурсия по дому Сергачева
12:10 - Штаб с целовальной комнатой
14:45 - Эль-Класико в Щучьем
19:23 - Местные не знают Сергачева
25:22 - Катаемся с Джабраиловым на великах
26:41 - Первое интервью мамы Миши
30:59 - Деревенский ЦУМ
33:13 - Соседка про детство Сергачева
35:03 - Рыбалка со всей семьей
42:40 - Подарки ведущим
46:07 - День рождения Сергачева
47:37 - Концерт в местном ДК
51:47 - Сергачев о самом важном