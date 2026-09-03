Михаил Борзыкин рассказывает о феноменальном трансферном перфомансе московского «Динамо». В один день в Москву прилетели два новичка, их ярко встретили, а спустя два дня оба отправились домой. Речь о Гонсало Плате и Матеусе Мартинсе.

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