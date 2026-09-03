Скандал в Динамо! Такого вы не видели никогда
Михаил Борзыкин рассказывает о феноменальном трансферном перфомансе московского «Динамо». В один день в Москву прилетели два новичка, их ярко встретили, а спустя два дня оба отправились домой. Речь о Гонсало Плате и Матеусе Мартинсе.
По вопросам сотрудничества – mborzykin@yandex.ru
Телега Фабрика Футбола – https://t.me/mborzykin
ВК – https://vk.com/club227130723
Рутуб – https://rutube.ru/channel/25370106/
Бусти (выпуски выходят на день раньше, запись стримов) – https://boosty.to/fabrika_futbola