Гол экс-спартаковца за Чайку – как красиво попал!

Гол экс-спартаковца за Чайку – как красиво попал!

Сместился и мощно прошил – яркий первый гол Огиенко за Енисей!

Сместился и мощно прошил – яркий первый гол Огиенко за Енисей!

00:50