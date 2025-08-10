Главная
Все видео
Клубы
Авторы и шоу
Виды спорта
Футбол
Регби
Шанхай Слуцкого
КХЛ
Нет доступа
Контент недоступен для вашего региона
Вот это выстрел игрока СКА! С лета попал под перекладину!
Футбол
PARI Первая лига
СКА Хабаровск
+2
Лига Pari, 4-й тур, «СКА Хабаровск» – «Чайка» (1:1)
Похожие видео
01:37
Голы в матче Чайка – Черноморец (0:2). Мелбет Первая лига, 25-й тур
01:56
4:0 к 19-й минуте – Балтика разгромила Чайку, все голы матча. Мелбет Первая лига, 26-й тур
01:12
Руслан Апеков прерывает сухую серию Камаза в матче с Чайкой. 23-й тур Первой лиги
00:48
Гол Уильямса Чимези после кумыса
00:48
Победный гол Борхи Мартинеса в матче СКА – Арсенал (1:0), Мелбет Первая лига,28-й тур
00:49
Гол экс-спартаковца за Чайку – как красиво попал!