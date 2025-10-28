Майкл Джордан - это икона и божество в кроссовках собственного производства. В девяностых его имя было синоним победы. Весь мир лежал у его ног, а будущее казалось чередой предстоящих триумфов.

И вот, в самый яркий момент своей карьеры он делает шаг в неизвестность. Поворачивается спиной к миллионам фанатов и уходит из баскетбола. Не потому что устал, а потому что в его сердце незаживающая рана и невыполненное обещание. Но что произошло? Почему он решил бросить баскетбол на пике карьеры и уйти в совершенно другой вид спорта? Причиной такого решения стало трагическое убийство его отца в 1993 году, который являлся самым близким человеком для Майкла. Он мечтал, что сын в итоге станет профессиональным бейсболистом. И он им стал. Пусть даже на короткий период времени.