Нет доступа
Контент недоступен для вашего региона
Странная отмена гола в Первой лиге: увидели офсайд, которого не было
Футбол
PARI Первая лига
Уфа
+3
Pari Первая лига, 12-й тур, «Уфа» – «Челябинск» (1:1)
