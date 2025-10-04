Главная
Все видео
Клубы
Авторы и шоу
Виды спорта
Футбол
Регби
Шанхай Слуцкого
КХЛ
Нет доступа
Контент недоступен для вашего региона
Наступ в штрафной – и нет пенальти. После фола игрока Уфы
Футбол
PARI Первая лига
Уфа
+3
Pari Первая лига, 13-й тур, «Уфа» – «Спартак» Кострома
Похожие видео
00:23
Эффектный гол Мацхарашвили из Уфы – шикарно запустил издали!
02:09
Спорный момент в концовке матча Уфа – Челябинск
00:35
Конфликт одноклубников в матче Уфа – Енисей (0:1). 24-й тур Мелбет Первой лиги
00:57
Парад ляпов – в Первой лиге. Ошиблись оба вратаря!
00:47
Странная отмена гола в Первой лиге: увидели офсайд, которого не было
00:47
С пары метров – сочно в перекладину. Промах месяца!