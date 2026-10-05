ТАКОЙ ФУТБОЛ в эфире

Чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА: сегодня у нас в гостях легендарный Владислав Радимов! От интриг и скандалов вокруг "Манчестер Сити" и Криштиану Роналду до приглашения в "Родину" Джонатана Альбы. Обсудили и предстоящий поединок "Зенита" в Краснодаре, и прошедшие матчи сборной России. Узнали на что чихать хотел Валерий Карпин и каким может быть Сергей Семак - все подробности в новом выпуске.