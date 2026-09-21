#ТФ389: Российский костяк Зенита | Краснодар сдулся | Разговоры в Спартаке | Что дал Шварц Динамо
Эксперты:
Геннадий Орлов
Алексей Игонин
Темы:
= Подводим итоги 9-ти туров РПЛ. Чем хорош «Зенит», и что с ним случилось на старте?
= Конкуренты «Зенита»: Игонин уверен, что лидеров «Спартака» не нужно тренировать, а уровень Шварца будет понятен с первыми проблемами в результатах.
= «Краснодар» своими ничьими добавил интриги вверху таблицы. ГСО уже сейчас уверен, что «Зенит» ему в гостях не проиграет.
= Сборная России представила форму и ждёт трёх соперников. А чего ждём мы?