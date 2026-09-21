Эксперты:

Геннадий Орлов

Алексей Игонин

Темы:

= Подводим итоги 9-ти туров РПЛ. Чем хорош «Зенит», и что с ним случилось на старте?

= Конкуренты «Зенита»: Игонин уверен, что лидеров «Спартака» не нужно тренировать, а уровень Шварца будет понятен с первыми проблемами в результатах.

= «Краснодар» своими ничьими добавил интриги вверху таблицы. ГСО уже сейчас уверен, что «Зенит» ему в гостях не проиграет.

= Сборная России представила форму и ждёт трёх соперников. А чего ждём мы?