Закончен 26 тур АПЛ. Футбол получился разным, но точно не оставил равнодушным болельщиков. Английская Премьер-лига подготовила свои сюжеты, а Михаила Горячева подготовил для вас обзор тура

Премьер-лига вступает в решающую фазу. Вашему вниманию предлагается обзор лучших матчей от комментатора АПЛ.

Брентфорд не просто сыграл вничью, а едва не обыграл Арсенал. Ливерпуль стал первой командой, обыгравшей в гостях Сандерленд. Вест Хэм едва не обыграл Манчестер Юнайтед, но МЮ все-таки вырывает ничью. Челси не может обыграть дома Лидс, хотя весь матч играл с огромным преимуществом. Манчестер Сити не заметил Фулхэм и переехал их еще в первом тайме. Астон Вилла все-таки дожала на последних минутах Брайтон. Борнмут хлопнул в гостях Эвертон: новичок команды Райан продолжает набирать очки в каждой игре. Бернли сенсационно обыгрывает в гостях Кристал Пэлас. Вулверхэмптон забирает ничью у Ноттингем Форрест, а Томас Франк прощается с болельщиками, потому что его Тоттенхэм проигрывает дома Ньюкаслу.

Таблица АПЛ закручивается все сильнее: Тоттенхэм уже борется за выживание, а Ливерпуль подобрался ближе к зоне Лиги Чемпионов.