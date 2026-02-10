Скидка по промокоду SANBENEDETTO на Озон: https://sirena.world/simplewine?erid=2SDnjf4Fyv8

Представляем новый проект “Разговор начистоту”, в котором мы, совместно с итальянским брендом премиальной воды San Benedetto, возьмем интервью у трех выдающихся российских спортсменов. Гостем первого выпуска стал Андрей Кириленко — баскетболист, бронзовый призер Олимпийских игр 2012, чемпион Европы, игрок и рекордсмен NBA, президент РФБ.

В откровенной беседе Андрей расскажет о самых важных этапах своей карьеры, жизни в Америке и встречах с легендами баскетбола: Майклом Джорданом и Шакилом О’Нилом.