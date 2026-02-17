Скидка по промокоду SANBENEDETTO на Озон: https://sirena.world/simplewine2?erid=2SDnje2ZAGq

Главный герой второго выпуска совместного проекта Simple Talk, San Benedetto и Спортса" «Разговор начистоту» — Андрей Минаков, пловец, чемпион мира и Европы среди юниоров, рекордсмен по плаванию.

Андрей расскажет, как проходят тренировки пловца, о новых рекордах и подготовке к грядущим Олимпийским играм. А также о том, чем отличается русский от американца, почему он все-таки решил вернуться в Россию после обучения в Стэнфорде и за что он уважает создателя Лабубу.