Слуцкий упустил победу на 90+9 – обидная ничья с лидером

Слуцкий упустил победу на 90+9 – обидная ничья с лидером

Луис Асуэ забил за Шанхай Слуцкого – впервые с июля

Луис Асуэ забил за Шанхай Слуцкого – впервые с июля

02:54