Чэнду Жунчэн – Мэйчжоу Хакка (3:1). Все голы матча - Видео Спортс"
Видео Спортс"
ГлавнаяВсе видеоКлубыАвторы и шоуВиды спортаФутболШанхай СлуцкогоКХЛ