ПОЗВОНИ ДРУГУ: Игорь Дивеев и Денис Адамов
На связи МегаФон!
В эфире — супершоу, в котором игроки сине-бело-голубых отвечают на вопросы о клубе и ближайшем сопернике при помощи звонков своим друзьям и партнерам по команде!
Кто из футболистов справится с заданиями лучше? На сколько вопросов ответите вы? Смотрите и пишите комментарии!
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