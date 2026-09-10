На связи МегаФон!

В эфире — супершоу, в котором игроки сине-бело-голубых отвечают на вопросы о клубе и ближайшем сопернике при помощи звонков своим друзьям и партнерам по команде!

Кто из футболистов справится с заданиями лучше? На сколько вопросов ответите вы? Смотрите и пишите комментарии!

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