САМАЯ ОТКРЫТАЯ ТРЕНИРОВКА ЗЕНИТА в центре Петербурга
гроки «Зенита» вновь отправились в центр своего любимого Петербурга, чтобы провести открытую тренировку для нескольких тысяч горожан.
Компанию им составили футболисты «Зенита»-2 и женской команды, FORZOREZOR, Dmitry_Lixxx и группа «Пицца».
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