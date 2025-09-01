В этом выпуске мы говорим про спортивную статистику. В компании за работу с данными отвечают отдельные команды продукта и разработки, поэтому мы позвали на подробный диалог продакт-менеджера статистической команды Юру Еремичева и Макса Купцова, лида команды бэкенда. Обсудили задачи, сложности, основные челленджи и особенности нашего статистических продуктов.

