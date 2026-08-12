Возвращение «Факела» в РПЛ и экскурсия по лучшим местам Воронежа | Друзья Фортуны #6
🔥 «Друзья Фортуны» добрались до Воронежа!
Правда ли, что у «Факела» лучшие болельщики в РПЛ? Наши ведущие Эльхан Салахов и Лина Федорова отправились проверить это лично!
В новом выпуске тебя ждут первый матч клуба после возвращения в РПЛ, топовая поддержка факелонов и лучшие туристические места города.
00:00 Мы в Воронеже!
00:43 Новая ведущая. Эл встречает Лину Федорову
01:52 Подкидываем монетку. Кто покатается на зиплайне?
03:56 Лина всех обманула
04:58 Вторая монетка! Ведущие разделяются
06:00 Начало экскурсии по Воронежу
06:25 Эльхан в замке-пивоварне (!)
08:25 Еще одно шикарное здание – театр кукол «Шут»
11:25 Самое красивое здание в городе
12:10 Эльхан дегустирует пенное (но безалкогольное)
12:49 Дом, где жил лидер «Сектора Газа» Юрий Хой
15:48 Третья монетка и неожиданная встреча
17:49 Что поесть в Воронеже?
21:27 Огненная подача блюда (в прямом смысле)
24:31 Кто заночует в люксе, а кто в хостеле? Бросаем монетку!
28:38 Крутой перф болельщиков к возвращению «Факела» в РПЛ
30:40 Снова подкидываем монетку и отправляемся в путешествие
32:30 Эльхан – в Дивногорье
35:53 Лина затусила с болельщиками «Факела» перед игрой
39:42 Матч начинается! В последний раз подкидываем монетку
43:07 Поем легендарный «Туман»
46:06 Мощнейшая частушка от 7-летней Алисы
51:34 Итоги игры и спора Эльхана с Линой