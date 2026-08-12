🔥 «Друзья Фортуны» добрались до Воронежа!

Правда ли, что у «Факела» лучшие болельщики в РПЛ? Наши ведущие Эльхан Салахов и Лина Федорова отправились проверить это лично!

В новом выпуске тебя ждут первый матч клуба после возвращения в РПЛ, топовая поддержка факелонов и лучшие туристические места города.

00:00 Мы в Воронеже!

00:43 Новая ведущая. Эл встречает Лину Федорову

01:52 Подкидываем монетку. Кто покатается на зиплайне?

03:56 Лина всех обманула

04:58 Вторая монетка! Ведущие разделяются

06:00 Начало экскурсии по Воронежу

06:25 Эльхан в замке-пивоварне (!)

08:25 Еще одно шикарное здание – театр кукол «Шут»

11:25 Самое красивое здание в городе

12:10 Эльхан дегустирует пенное (но безалкогольное)

12:49 Дом, где жил лидер «Сектора Газа» Юрий Хой

15:48 Третья монетка и неожиданная встреча

17:49 Что поесть в Воронеже?

21:27 Огненная подача блюда (в прямом смысле)

24:31 Кто заночует в люксе, а кто в хостеле? Бросаем монетку!

28:38 Крутой перф болельщиков к возвращению «Факела» в РПЛ

30:40 Снова подкидываем монетку и отправляемся в путешествие

32:30 Эльхан – в Дивногорье

35:53 Лина затусила с болельщиками «Факела» перед игрой

39:42 Матч начинается! В последний раз подкидываем монетку

43:07 Поем легендарный «Туман»

46:06 Мощнейшая частушка от 7-летней Алисы

51:34 Итоги игры и спора Эльхана с Линой