В этот раз в купе «Попутчиков» ворвался тот самый 29-й номер, который когда-то разгонял левый фланг «Локомотива» быстрее любой электрички — Виталий Денисов!

Вместе с нашим Тором вспоминаем футбольный путь, золотой сезон 2017/18, единственный гол «Краснодару» и взлёты и падения в еврокубках. А ещё узнаем, из-за чего он чуть не подрался с Гилерме, почему Ренат Янбаев — легенда, что объединяет плов и Австралию и с кем из игроков «Локо» сыграл бы в «дыр-дыр»

Двухчасовой разговор с максимальным ускорением — уже здесь!