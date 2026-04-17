Выпуск 18. До марафона три недели. Начался тейпер. Михаил только что пробежал контрольную тренировку - 30 км в марафонском темпе. Юрий был против, но устал спорить с Михаилом и согласился.

В этом выпуске разбираем главный километр марафона — 30-й. Почему именно здесь всё разваливается. Что происходит с телом, когда заканчивается гликоген и температура внутри достигает 40 градусов. Почему мозг начинает тебя выключать раньше, чем физиология — и как это остановить. Юрий объясняет через холодильник, телевизор и предиктивные алгоритмы мозга.

Плюс: стратегии бега, пейсер, гели, музыка, поддержка зрителей, попутные бегуны как психологический инструмент и личные истории — про марафоны в Риге, Валенсии и почему Михаил однажды соревновался с теплоходом на Москве-реке.