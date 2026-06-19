В ночь на 16 августа 2026 года в Филадельфии на «Xfinity Mobile Arena» пройдёт турнир UFC 330, который возглавит титульный бой в полусреднем весе между Исламом Махачевым и Иэном Гэрри. Для Махачева это первая защита пояса в новом дивизионе.

Основной кард стартует в 04:00 мск, выход бойцов главного боя ожидается около 05:30–06:00 мск.

Смотрите прямую онлайн-трансляцию боя Махачев – Гэрри в эфире канала Матч ТВ бесплатно и в хорошем качестве на ВидеоСпортс.

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Онлайн турнира UFC 300 на Спортсе"