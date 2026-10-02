ТОП 10 Худших трансферов в дедлайн
Летом «Тоттенхэм» не успел докупить еще одного игрока в атаку и в последний день окна арендовал у «Челси» недавно вернувшегося Мудрика. В итоге Михаил успел отыграть лишь 16 минут, после чего вылетел с травмой на два месяца.
В новом «ТОП-10» вспоминаем самые неудачные трансферы на флажке: Антони, Обамеянга, Кэрролла и другие других игроков, чьи переходы в последние часы окна обернулись провалом!
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