00:10
Игра «100к1» со спортивным комментаторами Okko
52:30
Под капотом блогов на Спортсе" – глазами разработчиков
34:57
AI в медиа: как Спортс’’ применяет ML на практике
36:48
Поговорили о спортивной статистике на Спортсе" с Юрой Еремичевым и Макси...
39:18
QA команда Спортса’’: кто отвечает за качество нашего продукта
25:54
Поговорили про технологии и продукт Спортса" с Костей Ловковым и Пашей П...
09:53
Урок 1: «Сторителлинг». Прожектор Трибуны
06:49
Урок 2: «Форматы сторителлинга». Прожектор Трибуны
11:46
Урок 3: «Этапы создания истории». Прожектор Трибуны
09:25
Урок 4: «Как зацепить внимание аудитории». Прожектор Трибуны
10:10
Урок 5: «Как искать информацию для поста». Прожектор Трибуны
08:21
Урок 6: «Как писать про одну команду». Прожектор Трибуны