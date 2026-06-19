15 августа 2026 года на ТНТ выходит 10 выпуск 2 сезона шоу «Мастер игры». Прямой эфир начнется 15 августа (суббота) в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть бесплатно 10 выпуск «Мастера игры»

Прямую трансляцию будет показывать телеканал ТНТ.

Также эпизод можно посмотреть в прямом эфире на Спортсе.

Полное расписание выхода выпусков, ведущего и участников 2 сезона смотрите на странице Расписание выхода выпусков"