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Кристалл – Торпедо | Кубок Nova Arena
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МФК «Кристалл»
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Интервью Ивана Чишкалы на Спортсе"
sports.ru/others/blogs/3411117.html
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