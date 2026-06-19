Матч Камаз – Ротор , 27 июля 20:00 – прямая трансляция 3 тура PARI Первой лиги на «Матч ТВ»
В воскресенье 27 июля в 20:00 по московскому времени, состоится матч 3 тура Первой лиги, в рамках которого встретятся Камаз и Ротор . Матч пройдёт на Центральным стадионе в Красноярске.
Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ».
За статистикой встречи и текстовой трансляцией матча можно следить на Спортс”:
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