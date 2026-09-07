Первые выходные осени обернулись по-летнему жарким седьмым туром РПЛ. Афиша выходных будоражила сама собой – тут и выезд ЦСКА в Петербург, и дерби «Динамо» со «Спартаком», и битва «Локомотива» с «Балтикой». Команды оправдали ожидания, исполнив яркие событийные матчи.

Было предельно эмоционально. Чего только стоит эпичная развязка, которая привела к домашнему поражению «Зенита»! Кроме того, «Краснодар» впервые в сезоне потерял очки, а Андрей Мостовой триумфально вернулся в родной «Локомотив». Павел Чепурин в новом выпуске «Футбольного клуба» коснулся всего самого интересного. Поехали!

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Ведущий выпуска:

Павел Чепурин

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