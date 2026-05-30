24 мая на марафоне в Кейптауне Юрий Строфилов выиграл золото в возрастной категории 60–64 с результатом 2:45:53 и стал двукратным чемпионом мира. Кейптаунский марафон — кандидат в восьмой мейджор, в рамках которого соревновались 2500 сильнейших бегунов-любителей со всего мира.

В прямом эфире Юрий впервые после победы разберёт гонку: как готовился ко второму титулу, что пошло по плану, а что — нет, и почему сейчас бежится быстрее, чем десять лет назад. Задавайте вопросы в чате — ответит в эфире.

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