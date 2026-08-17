Четвертый тур РПЛ вновь порадовал болельщиков внушительным количеством сюжетов. «Краснодар» Мусаева продолжает идти без потерь, «Зенит» вновь дает повод спорить о судействе, «Спартак» Карседо героически набрал 3 очка в Калининграде, а главным открытием тура стал Артем Максименко из «Родины», оформивший хет-трик в безумном матче с «Акроном».

В новом выпуске Павел Чепурин подробно разобрал главные события прошедшего тура. Справедливо ли «Зениту» назначили очередной пенальти? Как Мирлинд Даку своим переходом в «Спартак» помог Манфреду Угальде? Сколько продлится победная серия «Краснодара»? Пора ли менять клубы Тюкавину и Мостовому? Какой тренер РПЛ – лучший с точки зрения матч-менеджмента? Ну и главное – когда уже Алексей Батраков перейдет в «Галатасарай»?

Ответы на все эти вопросы, а также итоги суперкубковых европейских баталий – в нашем новом выпуске. Это «Футбольный клуб», мы начинаем!

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Ведущий выпуска:

Павел Чепурин

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00:00 Это «Футбольный клуб»!

00:22 ПСЖ сенсационно уступил «Лансу» в Суперкубке

01:29 «Арсенал» уничтожил «Сити». Что делать «горожанам» без Пепа?

05:07 Кто станет чемпионом Англии в сезоне 26/27 по мнению Чепурина?

06:36 В РПЛ сформировалась тройка лидеров

07:06 Тяжелейший выезд «Спартака» к «Балтике» Талалаева

08:44 Карседо справился без лидеров, а Даку помог Угальде

10:56 Соболев продолжает забивать. Не надо шутить с «плохим мальчиком»!

12:36 «Зенит» победил заслуженно? Шварц хуже Карпина?

14:22 Почему «Зенит» не отпускает Мостового?

15:16 «Краснодар» продолжает идти без потери очков

16:16 Действительно ли Воробьев — «инородный элемент» в атаке «быков»?

17:23 Махачкалинское «Динамо» уничтожило «Крылья»

18:02 Главная проблема в ЦСКА – отсутствие нападающих?

19:42 Мойзес порвал «кресты» в матче с «Балтикой»

21:20 Ахметзянов – один из лучших матч-менеджеров РПЛ

23:35 Что делать с Батраковым и Галактиновым?

27:07 Невероятный хет-трик Артема Максименко