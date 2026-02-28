https://t.me/hockeywithroman

«Авангард» — «Металлург» (27 февраля) — шестой матч сезонной серии и реально матч уровня плей-офф. Быстрый старт: «Магнитка» забивает в большинстве, «Авангард» отвечает почти сразу — Окулов подправил. И драматургия концовки: удаление Потуральски → 2:2, а потом он же решает в овертайме — 3:2. Отдельный эпизод — 2 минуты Андрею Разину за разговор с судьями (объясняет после матча). Поговорили с героями: Никита Серебряков — про первую пропущенную и настрой на плей-офф, Эндрю Потуральски — про здоровье и победный гол, Роман Канцеров — про травму Силантьева и поддержку Димы. Итог: впервые за три сезона «Авангард» забирает сезонную серию у «Металлурга».

Большая благодарность Фонбет за возможность делать контент и поддержку проекта «Роман с Хоккеем».

Отдельная благодарность ХК «Авангард» и премиальному топливу G-Drive за приглашение в Омск на детский турнир Суперкубок G-Drive.

В этом выпуске будут хайлайты матчей Фонбет Чемпионата КХЛ. Все матчи можно смотреть с подпиской Яндекс Плюс на Кинопоиске! Активная ссылка — https://hd.kinopoisk.ru/sport/competi...

Другие площадки блога «Роман с Хоккеем»:

VK — https://vk.com/romanwithhockey

Дзен — https://dzen.ru/id/6228d4099261083cf3...

INST — roma_hockey

INST хоккейная — inside_khl

YouTube «Роман с Хоккеем 2.0» — • Кирилл Воронин и Сергей Гончарук после по...

Тг-канал Романа про CS2 — https://t.me/cs2andhockey