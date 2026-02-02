Мы в тг – https://t.me/LigaLoca

Форма футбольных клубов – https://t.me/FootballFamilyShop

«Барселона» 3:1 «Эльче»

«Реал Мадрид» 2:1 «Райо Вальекано»

«Атлетико» 0:0 «Леванте»

Barca Family - https://t.me/barcafamilyyy

Fuente de Neptuno - https://t.me/fuenteatletico

Witcher Sport - https://t.me/sashlan

Подводная лодка - https://https://t.me/podlodkka

Денис Наливайко - https://https://t.me/izdublya

Разбираем 22 тур Ла Лиги: