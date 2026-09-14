Эксперты:

Геннадий Орлов

Алексей Игонин

Темы:

= «Зенит» победил Локомотив, но осадочек остался. Почему про важность результата говорят уже после 8 тура, а про качество игры все забывают?

= Молодые судьи приезжают на "Газпром Арену" и ошибаются в пользу московских команд. Или они здесь ни при чём?

= Летнее трансферное окно закрылось. «Зенит» серьёзно расчистил состав, но есть вопросы по покупкам, тем более, что больше петербуржцев не потратил никто.

= Динамовские бразильцы и сага имени Ивана Олейникова. Обсуждаем скандальные истории и несостоявшиеся переходы.