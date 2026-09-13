Три города, три поезда, два самолета и три победы! 🔥

Первый выезд «Торпедо» в новом сезоне получился насыщенным не только на хоккей, но и на логистику. Москва, Минск, снова Москва и Тольятти — большой маршрут нашей команды на старте чемпионата.

Мы по традиции отправились в дорогу вместе с хоккеистами и взяли с собой камеру, чтобы показать все самое интересное изнутри: матчи, тренировки, переезды, раздевалку, эмоции команды и то, что обычно остается за кадром.