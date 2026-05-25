Супер-мега-ультра-экстра финал Кубка России удался. Сюжетов – море: от свершений и разрушений Солари до смелого вратарского трюка Карседо. «Спартак» завоевал титул, а «Краснодар» остался без единого трофея в 2026 году.

Из результата вытекает множество выводов и вопросов, которыми и озадачился Павел Чепурин в новом выпуске «Футбольного клуба». Кроме того, немало знаковых событий случилось в Англии, где набирает обороты успешная эра испанских тренеров. Чемпионство Артеты, эпоха Гвардиолы, триумф Эмери, достижения Ираолы, перспективы Алонсо в «Челси» – нам точно есть что обсудить. Поехали!

Ведущий выпуска:

Павел Чепурин: https://t.me/Chepa98

