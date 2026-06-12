Вы меня ЗАПРЕССИНГОВАЛИ! Ловите видео про Андони Ираолу в «Ливерпуле». 15 минут на респекты за стиль, сравнение с Юргеном Клоппом, разбор деталей на тактической доске и обзор возможных сложностей с составом и статусом клуба.

Традиционное видео по четвергам – но в среду! Ставьте лайк за оперативность и внимание к вашим пожеланиям. Погнали!

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