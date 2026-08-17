Родри поможет Флику перестроить «Барселону»
Мы в телеге - https://telegram.me/barcafamilyyy
Футболки Барсы – https://telegram.me/FootballFamilyShop
«Барселона» подписала Родри из «Манчестер Сити» за сумму свыше 70 млн евро. Испанец призван заменить Френки де Йонга в центре поля и Роберта Левадовского в раздевалке.
Футболки «Барсук» – https://telegram.me/BFsuk
Форма «Барселоны» – https://telegram.me/BarcaFamilyShop
Форма других клубов – https://telegram.me/FootballFamilyShop
Barca Family Office – https://telegram.me/tribute/app?startapp=sjHP
Barca Family News - https://telegram.me/BarcaFamilyNews
00:00 — Начало
00:37 — История интереса и трансфера
07:31 — По три на три позиции
11:11 – Высокие цифры
17:39 — Риск оправдан
#барселона #футбол #манчестерсити #трансферы #родри