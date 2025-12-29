В заключительном выпуске подкаста «Попутчики» в 2025 году Босс всех времён: Сергей Овчинников — человек-харизма, человек-характер, человек-обаяние!

Сергей Иванович наконец-то вернулся в «Локо» и заглянул в купе к Гилерме и Серёже Кашникову, чтобы вспомнить нашу команду начала 90-х, первые трофеи и еврокубки, португальский период карьеры, взаимоотношения с судьями и возвращение домой.

Ну и, конечно, поговорили о вратарском искусстве, Академии, текущем сезоне и о том, какой он — настоящий «Локомотив».