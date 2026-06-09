Третий этап RDS Open 2026 в Казани стал настоящим испытанием для пилотов. Трасса, проложенная в живописном каньоне, вновь проверила участников на мастерство, хладнокровие и способность принимать решения на пределе возможностей. Перепад высот, скоростные перекладки и сложная конфигурация сделали каждый заезд зрелищным и непредсказуемым.

В этом обзоре — самые яркие моменты этапа: напряжённые дуэли, ошибки и триумфы пилотов на одной из самых необычных трасс сезона.

Смотрите, как прошёл этап в Казани, и вновь окунитесь в атмосферу большого дрифта вместе с участниками RDS Open.