Ферран Торрес обманул реализацию | Барселона - Эльче 3:1
«Барселона» обыграла «Эльче» со счетом 3:1, но могла забивать около семи голов, если бы не ужасная реализация футболистов группы атаки.
