🏁 Двадцать седьмой тур АПЛ подошел к концу! Пора подводить его итоги. Артем Таран, Кирилл Михайлов, Александр Симбирский и Марк Бессонов во всех деталях обсудили матчи прошедшего уикэнда в Англии.

🔹 Не сказать, что мы многое ожидали от разобранного Тоттенхэма и Игора Тудора, но дерби есть дерби. Не получилось, не фартануло — Арсенал и Эберечи Эзе разобрали извечного соперника на камушки.

🔹 Манчестер Сити не отступает! Благодаря дублю О'Райли в игре с Ньюкаслом команда Пепа продолжает свою погоню. Теперь если Сити выиграет все оставшиеся игры, то станет чемпионом — минутка бесполезных фактов.

🔹 Челси снова проигрывает себе, а Астон Вилла получает в свои ворота один из красивейших ударов сезона. В борьбе за ЛЧ все не так просто.

🔹 Даже в победных матчах МЮ и Ливерпуля было ой как тяжело: мало моментов, много борьбы и отсутствие пространства. Но главное есть — минимальные результаты и по три очка в копилку.

🔹 Ну а Джеймс Милнер — абсолютный рекордсмен АПЛ по сыгранным матчам. Обязательно отдаем должное его трудовой этике.

✅ Короче, мы обсудили абсолютно всё, что произошло в прошедшем туре Премьер-лиги! Залетайте посмотреть.

Телеграм канал Артёма Тарана: https://t.me/taraniwe

Телеграм канал Кирилла Михайлова: https://t.me/football_barista

Телеграм канал Александра Симбирского: https://t.me/simbirskiy_football_tears

ЮТ-канал Марка Бессонова: https://youtube.com/@elpivotefootball?si=GLIuJpmpsyJMyuVZ

Наш Сайт: https://englishaccent.online

Английский Акцент в телеграм: https://t.me/+GInyLOPBFY9mNzEy

Английский Акцент VK: https://vk.com/englishntvplus

Английский Акцент на Спортсе: https://video.sports.ru/tag/LmBbUdaODFn-aEUO5Lxe97HvB1OCZ5S0JrfFG3-nf5g