Игрок Атлетико попал в скандал из-за богохульных записей

Игрок Атлетико попал в скандал из-за богохульных записей

Юрий Жирков подрался в матче любительской лиги Москвы

Юрий Жирков подрался в матче любительской лиги Москвы

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