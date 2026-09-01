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«Барселона» договорилась с «Арсеналом» про трансфер Габриэля Жезуса, чей контракт рассчитан до лета 2027 года. Бразильский форвард готов перезапустить карьеру.

Контракт на два года и возможность добиться успеха под руководством Флика.

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00:00 - Начало

00:11 - Переход к плану Б

03:23 - Деку нашел возможность

05:21 - Жезус хочет играть

08:55 - Флик получил вариант

12:07 - Ура, дешевый трансфер

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