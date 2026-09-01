Габриэль Жезус — еще один фанат оказался в «Барселоне»
Мы в телеге - https://t.me/barcafamilyyy
Форма сборных – https://t.me/FootballFamilyShop
«Барселона» договорилась с «Арсеналом» про трансфер Габриэля Жезуса, чей контракт рассчитан до лета 2027 года. Бразильский форвард готов перезапустить карьеру.
Контракт на два года и возможность добиться успеха под руководством Флика.
Мы в телеге - https://t.me/barcafamilyyy
Футболки «Барсук» – https://t.me/BFsuk
Форма «Барселоны» – https://t.me/BarcaFamilyShop
Форма других клубов – https://t.me/FootballFamilyShop
Barca Family Office – https://t.me/tribute/app?startapp=sjHP
Barca Family News - https://t.me/BarcaFamilyNews
00:00 - Начало
00:11 - Переход к плану Б
03:23 - Деку нашел возможность
05:21 - Жезус хочет играть
08:55 - Флик получил вариант
12:07 - Ура, дешевый трансфер
#барселона #футбол #барса #чм #жезус