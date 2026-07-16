В этом ролике мы поговорим о том, сколько стоит отправить свою сборную на чемпионат мира. Поговорим о деньгах и конкретных примерах. ФИФА планирует заработать на чемпионате мира 2026 года рекордные почти 9 миллиардов долларов. Турнир впервые проходит сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике, число матчей выросло с 64 до 104, стадионы огромные, билеты дорогущие, а рынок — самый денежный в истории футбола. Но если ФИФА на этом чемпионате мира снова заработает миллиарды, то что происходит с самими сборными? Для болельщиков попадание их команды на ЧМ — это мечта и праздник. Но для федерации это еще и огромная командировка, которую нужно оплатить: перелеты, отели, внутренние трансферы, тренировочная база, питание, охрана, медики, аналитики, пресс-служба, экипировка, страховки и премии игрокам. И чем масштабнее становится чемпионат мира, тем сложнее и дороже становится эта поездка. Особенно в 2026 году, когда командам придется перемещаться по Северной Америке, где расстояния огромные, цены высокие, а логистика может стоить очень дорого. Кажется, что мундиаль в кассу разве что только принимающему государству и ФИФА. На самом деле все намного интереснее, и в этом ролике мы приоткроем завесу этой тайны.