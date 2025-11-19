Подкаст «SILA Права» начинает спецпроект, посвященный новым реформам ФИФА, их в последнее время очень много.

В первой серии к Михаилу Прокопцу, Юрию Зайцеву и Илье Чичерову присоединился экс-юрист РФС Иван Быковский – сейчас он руководит испанским офисом компании SILA International Lawyers.

Спортивные юристы подробно разобрали экзамен, который сейчас нужно сдавать агентам – все основано на недавнем опыте. А еще поговорили об урезании агентских доходов – это самая скандальная реформа ФИФА.