«Атлетико» усилился, чтобы обыграть «Барселону» в кубке
Канал Дениса – https://t.me/alhasbro
«Барселона» и «Атлетико Мадрид» в очередной раз столкнутся в полуфинале Кубка Короля. На этот раз команды в разных игровых формах, а тренеры не могут рассчитывать на своих ключевых футболистов.
Мы в телеге - https://t.me/barcafamilyyy
Футболки «Барсук» – https://t.me/BFsuk
Форма «Барселоны» – https://t.me/BarcaFamilyShop
Форма других клубов – https://t.me/FootballFamilyShop
Barca Family Office – https://t.me/tribute/app?startapp=sjHP
Barca Family News - https://t.me/BarcaFamilyNews