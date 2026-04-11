Сегодня в АПЛ мы увидели 2 важнейших результата.

Арсенал не смог обыграть Борнмут, а Ливерпуль победил Фулхэм. Таблица АПЛ теперь становится абсолютно непредсказуемой.

1:2 в такой момент сезона от Арсенала - это сюрприз. Теперь Сити еще с бОльшим настроем поедет в гости к Челси.

Ну а Ливерпуль провел хороший матч и переиграл Фулхэм по делу. Нгумоа и Салах забили симпатичные голы. Арне Слот может несколько дней быть спокойным и готовиться к ПСЖ.

Лига Чемпионов разместила матч АПЛ между собой и как по-разному они сложились.

Английская Премьер лига продолжает дарить нам лучшие сюжеты!

Михаил Горячев - комментатор АПЛ - на своем канале FootballMike делает обзор главных матчей.