КАК Ливерпуль хлопнул Фулхэм, Арсенал проиграл Борнмуту. Обзор матчей АПЛ
Сегодня в АПЛ мы увидели 2 важнейших результата.
Арсенал не смог обыграть Борнмут, а Ливерпуль победил Фулхэм. Таблица АПЛ теперь становится абсолютно непредсказуемой.
1:2 в такой момент сезона от Арсенала - это сюрприз. Теперь Сити еще с бОльшим настроем поедет в гости к Челси.
Ну а Ливерпуль провел хороший матч и переиграл Фулхэм по делу. Нгумоа и Салах забили симпатичные голы. Арне Слот может несколько дней быть спокойным и готовиться к ПСЖ.
Лига Чемпионов разместила матч АПЛ между собой и как по-разному они сложились.
Английская Премьер лига продолжает дарить нам лучшие сюжеты!
